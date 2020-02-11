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В посольстве РФ в Лиссабоне отметили День дипломата вместе с португальскими студентами

Молодые дипломаты рассказали о традициях и особенностях прохождения службы за рубежом, двусторонних российско-португальских отношениях

МАДРИД, 11 февраля. /ТАСС/. Посольство России в Лиссабоне отметило во вторник День дипломатического работника вместе с португальскими студентами, которые изучают русский язык. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в диппредставительстве РФ.

Там рассказали, что по случаю праздника в посольстве состоялась встреча дипломатов со студентами. Гостей приветствовал посол Михаил Камынин, который рассказал об истории отмечаемого 10 февраля профессионального праздника. Глава дипмиссии также представил ученикам специально подготовленную для них фотовыставку о России и свежий номер издаваемого посольством португалоязычного журнала "Russia".

Кроме того, молодые дипломаты российской дипмиссии выступили с презентациями о традициях и особенностях прохождения службы за рубежом, двусторонних российско-португальских отношениях, 240-летие которых было широко отмечено серией крупных культурно-просветительских инициатив в прошлом году, основных направлениях внешнеполитической деятельности современной России.

Затем португальским русистам удалось не только пообщаться с сотрудниками посольства в Лиссабоне, но и отведать блюда русской кухни.

Российские дипломаты отмечают 10 февраля свой профессиональный праздник - День дипломатического работника. Праздник был установлен указом президента РФ Владимира Путина от 31 октября 2002 года.

Теги
Португалия
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