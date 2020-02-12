Совфед обсудит ратификацию соглашения с Таджикистаном о строительстве русскоязычных школ

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду рассмотрит законопроекты о льготах для нефтетрейдеров и о присвоении звания "Ветеран военной службы" тем, кто служил в Вооруженных силах Украины в Крыму. Кроме того, сенаторы обсудят вопрос ратификации соглашения с Таджикистаном о строительстве в этой республике пяти школ с изучением русского языка, а также протокола о внесении изменений в соглашение между РФ и Киргизией об объединенной военной российской базе, который позволит ввести в ее состав подразделения беспилотных летательных аппаратов.

В рамках дня ОАО "Российские железные дороги" перед членами Совфеда выступит председатель правления РЖД Олег Белозеров, он расскажет о повышении транспортной доступности и развитии железнодорожной инфраструктуры в субъектах РФ.

Соглашение с Таджикистаном

Члены Совета Федерации в среду примут решение относительно ратификации соглашения с Таджикистаном о строительстве в этой республике пяти школ с изучением русского языка. По словам заместителя директора департамента международного сотрудничества и связей с общественностью министерства просвещения РФ Светланы Феоктистовой, сумма на строительство пяти школ вместе со всеми проектно-изыскательскими работами должна составить ориентировочно 6 млрд рублей.

Документом предусмотрено, что российская сторона с привлечением Евразийского фонда стабилизации и развития "осуществляет на безвозмездной основе за счет средств федерального бюджета финансирование проведения проектно-изыскательских работ", строительство самих зданий, их оснащение, в том числе медицинских кабинетов, столовых, закупку учебников. Власти Таджикистана при этом будут получать всю проектную документацию, а также оказывать необходимое содействие при подготовке проектов. Кроме этого, Таджикистан за свой счет будет осуществлять подключение школ ко всем коммуникациям.

Как заявил во вторник на заседании комитета Совфеда по международным делам его председатель Константин Косачев, данное соглашение касается не только вопроса укрепления позиций русского языка в Таджикистане, но также и вопроса подготовки высококвалифицированных специалистов из Таджикистана, которые "крайне заинтересованы" в возможности работы на русском языке, с русским языком, а многие из них - в работе на территории России.

Соглашение, заключенное между правительствами РФ и Таджикистана, подписанное в Москве 17 апреля 2019 года, предусматривает поэтапное строительство общеобразовательных учреждений в Душанбе, Кулябе, Худжанде, Бохтаре и Турсунзаде, преподавание в которых будет осуществляться в соответствии с российскими образовательными стандартами.