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Итоговое собеседование по русскому языку сдадут почти 1,5 млн девятиклассников

Его успешное прохождение является допуском к основному государственному экзамену

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Около 1,5 млн девятиклассников будут сдавать итоговое собеседование по русскому языку 12 февраля, в среду. Его успешное прохождение является допуском к основному государственному экзамену, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

В пресс-службе отметили, что сдавать итоговое собеседование будут 1457 тыс. девятиклассников.

"Участникам итогового собеседования будет предложено выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником", - говорится в сообщении.

На выполнение работы отводится в среднем 15 минут. Для участников с ограничениями по здоровью продолжительность может быть увеличена на 30 минут. Итоговое собеседование оценивается по системе "зачет/незачет". Его успешная сдача является условием допуска к государственной итоговой аттестации. Проверка ответов должна быть завершена не позднее 17 февраля.

"Итоговое собеседование проводится в штатном режиме во второй раз. Существенных изменений в процедуру собеседования в этом году не вносилось", - привели в пресс-службе слова заместителя руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева.

Для выпускников, получивших "незачет", либо не явившихся на собеседование по уважительной причине, предусмотрены дополнительные дни проведения собеседования - 11 марта и 18 мая 2020 года.

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