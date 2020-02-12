Васильев поручил усилить меры безопасности эксплуатации газового оборудования в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 12 февраля. /ТАСС/. Глава Дагестана Владимир Васильев поручил усилить меры по обеспечению безопасности эксплуатации газового оборудования в домах, сообщается на сайте руководителя региона.

"Глава Дагестана Владимир Васильев поручил органам власти и ответственным службам республики усилить меры по обеспечению безопасности эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Данный вопрос был затронут в ходе еженедельного рабочего совещания", - говорится в сообщении.

Васильев напомнил, что система газообеспечения Дагестана находится "в очень сложной ситуации, поэтому к решению данного вопроса следует подойти системно". "Если по электроэнергии у нас еще есть какие-то системные подвижки, то по газу их нет. Нас сегодня волнует вопрос о состоянии и мерах по обеспечению безопасности эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования - это вопрос жизнеобеспечения людей, на нем нам следует сосредоточиться", - приводятся его слова на сайте.

Как сообщил зампредседателя правительства Дагестана Владимир Лемешко, в республике в 2019 году всего произошло 25 связанных с эксплуатацией газового оборудования происшествий, пострадали 48 человек. За январь-февраль текущего года отмечено 18 происшествий, в результате которых пострадали 40 человек, добавил он.

Среди главных причин возникновения аварийных ситуаций, влекущих за собой риски жизни и здоровью граждан, вице-премьер назвал недостаточную работу по диагностированию технического состояния газовых приборов, истечение нормативного срока эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, а также несоблюдение потребителями правил пользования газом.

Морально устаревшее оборудование

Вице-премьер также сообщил, что в настоящее время у потребителей газа в многоквартирных домах региона установлено около 70% морально устаревшего и изношенного газового оборудования. "В этой работе, - отметил Лемешко, - одним из важных направлений является разъяснительная работа с населением о необходимости заключения договоров технического обслуживания с обязательным вручением памяток по безопасному использованию газа в быту".

Глава Дагестана подверг критике проводимую разъяснительную работу с населением и отметил, что "все ответственные службы должны постоянно встречаться с населением, говорить о необходимости заключать договоры и объяснять, для чего это нужно".

Замначальника Главного управления МЧС России по Дагестану Олег Халилов предложил на базе одного из городов создать пилотный проект по мониторингу ситуации по эксплуатации газового оборудования. Владимир Васильев поддержал инициативу и поручил в короткие сроки подготовить необходимый проект. "Очевидно, что нужна координация действий всех участников процесса. Почему мы беремся за пилотный проект? Все сразу мы не профинансируем, у нас в этом сложности есть, но пилотный проект мы сможем обеспечить", - цитирует пресс-служба Васильева.

По итогам обсуждения принято решение реализовать пилотный проект в Махачкале, где сосредоточено "большее количество потребителей газа и имеется много сложностей в пригородных поселках".