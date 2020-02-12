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Китайская вирусная пневмония
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Число жертв коронавируса в Хубэе возросло до 1068

Выздоровели 2639 человек
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© EPA-EFE/JEROME FAVRE

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Число зараженных вирусом 2019-nCoV в провинции Хубэй в центральной части Китая превысило 33,3 тыс. человек, из них умерли 1068, выздоровели 2639 жителей. Об этом сообщил в среду комитет по вопросам гигиены и здравоохранения региона.

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Во вторник утром власти проинформировали о более 31,7 тыс. заболевших, 974 жертвах и 2222 выздоровевших. По обновленным данным, официальный уровень смертности составил порядка 3,2% вместо 3,07% днем ранее.

Как отмечается в распространенном заявлении, число инфицированных в административном центре Хубэя городе Ухань, считающемся главным источником распространения пневмонии, превысило 19,5 тыс. человек. На втором и третьем месте - Сяогань и Хуанган, где число зараженных составило порядка 2,7 тыс. и 2,3 тыс. соответственно.

Кроме того, в провинции насчитывается более 11,2 тыс. человек с подозрением на вирус, находящихся на карантине. Под наблюдением медиков также находятся свыше 77,1 тыс. жителей, имевших тесный контакт с инфицированными.

Вспышка пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР заболевание было выявлено в 24 странах, включая Россию. Власти Китая во вторник подтвердили порядка 42,6 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, в том числе более 1 тыс. инфицированных умерли, выздоровели свыше 3,9 тыс. человек.

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КитайКитайская вирусная пневмония
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