До 175 возросло число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере в Японии

ТОКИО, 12 февраля. /ТАСС/. Пневмония, вызванная коронавирусом COVID-19, обнаружена еще у 34 пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое находится на двухнедельном карантине в порту Иокогама, и одного сотрудника карантинной службы, работавшего на нем. Об этом в среду сообщил журналистам Министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като.

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Таким образом, общее число зараженных коронавирусом на Diamond Princess достигло 175 человек. Гражданство новых инфицированных на данный момент не уточняется.

На борту Diamond Princess находятся около 3,7 тыс. человек из 50 стран, включая Россию. Россиян среди заразившихся к настоящему времени зафиксировано не было. Все заболевшие эвакуированы с лайнера и размещены в больницах префектуры Канагава.

Судно вышло из Иокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии круизный лайнер бросил якорь рядом с Иокогамой для проведения медицинского осмотра всех, кто находится на борту. На судне объявлен двухнедельный карантин, который продлится до 19 февраля.