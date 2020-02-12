"Известия": льготники смогут оплатить проезд банковской картой с учетом положенных скидок

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. У пенсионеров, членов многодетных семей и студентов появится возможность платить за проезд с учетом положенных скидок с помощью банковской карты. Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на Национальную систему платежных карт (НСПК, операционный платежный и клиринговый центр Системы быстрых платежей), представителей Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка.

По данным "Известий", НСПК (оператор национальной платежной системы "Мир" - прим. ТАСС) разрабатывает транспортную платформу, которая позволит обладателям карты "Мир" оплачивать проезд в любом регионе России, а за категориями граждан, имеющими социальные льготы, сохранит возможность бесплатного проезда или оплаты со скидкой. В центре считают, что внедрение такой функции упростит схему оплаты перемещений на общественном транспорте для пассажиров и позволит регионам оптимизировать затраты на выпуск транспортных карт.

Как поясняет газета, оформление карты подразумевает однократный визит в управление социальной помощи или отделение ПФР для регистрации имеющейся банковской карты в качестве социальной и не требует сбора дополнительных документов.

Новая функция для пластиковых карт станет доступной в 2020 году в десятках российских регионов, среди которых Алтайский край, Кировская область, Белгородская область и Республика Коми. Проект, который совместно разрабатывают НСПК, Сбербанк и "Золотая корона", уже запущен в Горно-Алтайске. Внедрение проекта также планируется в Йошкар-Оле, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Пермском крае, Удмуртии, а также в Курской, Томской и Тульской областях. Расширением эксперимента займутся три российские кредитные организации Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк.