СМИ: Гонконг предоставил материковому Китаю $143 млн на борьбу с коронавирусом

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Общественность Гонконга предоставила материковому Китаю финансовую помощь в размере 1 млрд юаней (свыше $143 млн) на борьбу с вирусом COVID-2019. Об этом сообщила в среду газета China Daily.

По ее данным, примерно 13% от этой суммы жители специального административного района КНР передали через управление центрального правительства страны в Гонконге. Соответствующая часть денежных средств будет перенаправлена Красному Кресту Китая, который должен их распределить между нуждающимися регионами.

Среди гонконгских организаций, направивших крупные средства для борьбы с коронавирусом - фонд Ли Кашина и крупная компания в сфере недвижимости Shimao Property. С ними проявили солидарность многие спортивные и общественные объединения Гонконга.

Согласно официальной статистике, число зараженных коронавирусом в специальном административном районе достигло 49 человек, из них один умер.

Вспышка пневмонии, вызванной вирусом COVID-2019, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР заболевание было выявлено в 24 странах, включая Россию. Власти Китая во вторник подтвердили порядка 44,6 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, в том числе более 1,1 тыс. инфицированных умерли, выздоровели свыше 4,7 тыс. человек.