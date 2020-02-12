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Китайская вирусная пневмония

Во Вьетнаме из-за коронавируса отложили пробный пуск первой в стране линии метро

Строительство легкого метро во Вьетнаме началось еще в 2011 году

ХАНОЙ, 12 февраля. /ТАСС/. Планировавшийся в феврале пробный пуск первой в Ханое и во всем Вьетнаме линии метро отложен из-за коронавируса. Об этом сообщили в среду в министерстве транспорта республики.

Вспышка коронавируса в Китае привела к введению ограничений на выезд китайских граждан за рубеж, и поэтому свыше 100 специалистов компании из КНР, выступающей генподрядчиком строительства ханойского метро, не могут вернуться во Вьетнам после новогодних каникул, пояснили в ведомстве. Тестовые испытания первой линии должны были начаться 1 февраля и продлиться 20 дней. При их удачном завершении местная служба технического надзора выдаст сертификат безопасности, наличие которого позволит начать коммерческую эксплуатацию первой ветки ханойского метрополитена.

Строительство легкого метро во Вьетнаме началось в 2011 году. Поднятая на эстакаду 13-километровая железная дорога связывает центр города с новыми отдаленными жилыми кварталами. По линии будут курсировать 12 поездов, каждый из которых состоит из четырех вагонов и рассчитан на перевозку до 1,2 тыс. пассажиров. Реализация этого транспортного проекта велась силами китайских подрядчиков за счет выделенного КНР целевого кредита и обошлась Вьетнаму в $868 млн.

Согласно утвержденной городскими властями стратегии развития муниципального транспорта на период до 2030 года с ориентировкой на 2050 год, в Ханое планируется построить восемь линий метро протяженностью 417 км, которые соединят почти десятимиллионный мегаполис с его ближайшими пригородами. Основные маршруты ханойского метрополитена будут надземными, и лишь некоторые участки будут проложены под землей. Желание принять участие в реализации проекта создания и развития столичного метро высказали крупнейшие частные строительные корпорации Вьетнама, а также две иностранных компании, среди которых российская "Мосметрострой".

Вспышка пневмонии, вызванной вирусом COVID-19, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. Власти Китая уже подтвердили более 44,6 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, более 1,1 тыс. инфицированных умерли, выздоровели более 4,7 тыс. человек.

Теги
ВьетнамКитайская вирусная пневмония
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