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Стало известно, сколько потратят россияне на празднование 14 февраля

По данным интернет-магазина Ozon, средние расходы на День всех влюбленных составят от 1200 до 1700 рублей
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Россияне в среднем тратят на празднование Дня влюбленных 14 февраля от 1,2 до 1,7 тыс. рублей, самыми популярными товарами к празднику стали атрибутика для создания романтичной атмосферы, ювелирная продукция, сладости и духи. Об этом говорится в исследовании E-commerce лаборатории клиентского опыта интернет-магазина Ozon.

"Судя по заказам с 6 по 11 февраля, женщины получат в подарок ювелирные украшения (продажи в эти дни выросли на 280% относительно среднего значения в 2020 году), духи (+164%) и сладкие наборы (+158%)", - говорится в исследовании.

Ozon отмечает, что "в среднем на День всех влюбленных россияне потратят от 1200 до 1700 рублей" - причем основные траты приходятся на атрибутику для создания романтичной атмосферы и ювелирную продукцию. В этом году на 26% больше мужчин купили шары в форме сердец, свечи и ароматические средства для ванн. "Очевидно, мужчины берут на себя все больше забот для подготовки к празднику", - отмечают аналитики.

Продажи прошлогоднего бестселлера - мишек из роз - с 6 по 11 февраля на 13% ниже аналогичного периода в 2019 году, а букетов из мягких игрушек - на 10%. "Аналитики Ozon связывают это с тем, что в 2020 году россияне будут праздновать, создавая романтическую обстановку дома: с 6 по 11 февраля продажи праздничной атрибутики, продуктов питания, товаров для взрослых и средств для ванн выросли на 87%", - говорится в исследовании.

Для создания романтической атмосферы дома клиенты Ozon заказывают аромамасла (продажи выросли в феврале на 181% относительно среднего значения в 2020 году), воздушные шары в форме сердец и свечи (рост продаж по 120%), постельное белье (+168%). А самый популярный цвет этих дней - красный. Продажи эротического белья выросли на 280%, эротических игр - на 241%.

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