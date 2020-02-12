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"Ъ": ГИБДД получит право аннулировать результаты незаконного техосмотра

По данным газеты, разработанный Минтрансом документ вступит в силу 8 июня 2020 года

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ опубликовало проект изменений в правила прохождения техосмотра (ТО), согласно которому сотрудник ГИБДД имеет право аннулировать диагностическую карту, выдаваемую по итогам технического осмотра, в случаях, если машина диагностику не проходила, либо ТО проходит с нарушением установленных правил. Об этом в среду сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на проект постановления правительства РФ, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных актов regulation.gov.ru.

По данным газеты, разработанный Минтрансом документ вступит в силу 8 июня 2020 года вместе с новым законом о техосмотре (обновленная редакция 170-ФЗ). Инициатива призывает к реформированию процедуры для того, чтобы исключить возможность покупки диагностической карты без предоставления машины к осмотру. Новый закон предполагает фиксацию процесса диагностики на фото. Также планируется введение штрафа в размере 2 тыс. рублей за управление автомобилем без ТО, нарушение будет регистрироваться с помощью камер один раз в сутки.

В тексте документа не содержится информации о действиях страховых компаний, которые они должны будут предпринять в случае аннулирования карты. Однако, как приводит газета слова исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергея Евремова, по закону об ОСАГО компания не вправе расторгнуть договор страхования в одностороннем порядке.

"Коммерсантъ" также отмечает, что правительство намерено ужесточить контроль за транспортными средствами, использующими газ в качестве топлива. В процессе техосмотра эксперт должен проверить ГБО (газобалонное оборудование автомобиля) на предмет повреждений, сверить год выпуска баллона, серийный номер и дату освидетельствования.

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