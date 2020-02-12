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Китайская вирусная пневмония

СМИ: власти Пекина будут регистрировать покупателей при продаже лекарств против гриппа

Регистрация будет осуществляться с целью более эффективного выявления инфицированных среди населения

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Администрация китайской столицы в связи со вспышкой вируса COVID-2019 распорядилась продавать населению жаропонижающие препараты, а также лекарства от простуды и гриппа только при наличии у покупателей идентификационной карты или паспорта. Об этом сообщила в среду газета "Синьцзинбао".

Такая регистрация будет осуществляться с целью более эффективного выявления инфицированных среди населения. Согласно принятому решению, аптеки должны ежедневно направлять властям соответствующие отчеты, выявлять людей с симптомами, напоминающими пневмонию.

В соответствии с распоряжением, руководители всех предприятий и магазинов, ответственные лица жилых комплексов обязаны обеспечить максимальную защиту жителей от опасности заражения. Для этого им рекомендуется прибегать к мерам, предложенным правительством. Одно из повсеместных правил - проверка температуры у горожан и гостей города при помощи специальных портативных приборов.

Согласно официальной статистике, в Пекине зафиксировано уже 352 случая заражения коронавирусом, 56 человек вылечились, умерли трое.

Вспышка пневмонии, вызванной вирусом COVID-2019, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР заболевание было выявлено в 24 странах, включая Россию. Власти Китая во вторник подтвердили порядка 44,6 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, более 1,1 тыс. инфицированных умерли, выздоровели свыше 4,7 тыс. человек.

Теги
КитайКитайская вирусная пневмония
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