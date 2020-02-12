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Общественники планируют построить в Сочи реабилитационный центр для дельфинов

Он может разместиться в порту "Имеретинский"

СОЧИ, 12 февраля. /ТАСС/. Центр спасения дельфинов "Дельфа" планирует построить в Сочи реабилитационный центр для китообразных. Об этом рассказала ТАСС директор Центра Татьяна Белей.

"У нас продолжается краудфандинг на Planeta.ru на строительство стационарного реабилитационного центра в порту "Имеретинский". Просторный морской вольер и другая инфраструктура стационара нужны для оказания полноценной помощи тем китообразным, которым невозможно помочь прямо на берегу, а также для проведения реабилитации и возвращения в природную среду обитания черноморских афалин, незаконно отловленных для дельфинариев", - сказала Белей.

Она отметила, что в настоящий момент уже собрали четверть всей суммы. Однако, этого уже достаточно для того, чтобы в небольшие сроки организовать временный вольер для проведения реабилитации и выпуска дельфина из неволи. Белей добавила, что одной из основных причин гибели дельфинов являются рыболовные сети, об этом говорят следы на теле погибших дельфинов. С апреля 2018 года Центр зафиксировал более 360 случаев гибели китообразных.

Центр спасения дельфинов рассчитывает на поддержку администрации города Сочи в вопросах разработки стратегии защиты краснокнижных китообразных. "Мы бы хотели усилить взаимодействие и сотрудничество с администрацией города - совместно разработать стратегию и программы, которые помогут добиться того, чтобы люди меньше мусорили на пляжах и больше обращали внимание на состояние моря и побережья. Также, чтобы рыболовецкие бригады ответственно относились к обитателям моря и своими действиями не причиняли вреда Черноморским китообразным, все три вида которых занесены в Красную книгу", - сказала Белей.

По ее словам, по итогам 2019 года благодаря сообщениям очевидцев удалось вызволить из рыбацких сетей четырех дельфинов, столько же было спасено и годом ранее. "Обычно мы сразу связываемся с погранслужбой, которые обязывают рыбаков, в чьих сетях застрял дельфин, выйти в море и освободить его. Если по каким-то причинам они не могут сделать это в максимально короткое время, мы вызволяем дельфинов сами", - сказала Белей, добавив, что это непростой труд, требующий серьезных физических и моральных сил.

Больше волонтеров

По словам руководителя Центра, вопрос набора волонтеров всегда актуален. С июля 2019 года "Дельфа" начал реализацию проекта "Дельфины Черного моря" с использованием гранта президента РФ. В рамках этого проекта в шести прибрежных городах Краснодарского края для всех неравнодушных к дельфинам людей были проведены образовательные тренинги по оказанию помощи китообразным, кроме того, два профильных тренинга провели в Москве для студентов ветеринарных вузов. В программу проекта также включены и научно-исследовательские работы по изучению распределения и численности дельфинов, а также мониторингу выбросов китообразных.

В общей сложности, в тренингах приняли участие около 400 человек. Благодаря данному проекту в Центр спасения дельфинов удалось привлечь 114 волонтеров, которые активно принимают участие в деятельности "Дельфы" по всему побережью Краснодарского края.

Теги
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