"Известия": сумма долгов россиян по алиментам обновила исторический рекорд

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Сумма долгов россиян по алиментам по итогам 2019 года составила 152 млрд рублей, обновив исторический максимум. Число должников по сравнению с 2018 годом сократилось, однако сумма неуплаченных алиментов увеличилась на 13%, сообщают в среду "Известия" со ссылкой на отчетность Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

По данным ФССП, число должников по состоянию на конец 2019 года сократилось с 825,5 тыс. до 806,4 тыс. (на 19,1 тыс. дел по сравнению с показателями 2018 года). По расчетам "Известий", средняя сумма долга выросла со 162 тыс. рублей на конец 2018-го до 189 тыс. рублей на конец 2019 года, в результате чего общая сумма невзысканных алиментов увеличилась на 13%. Издание приводит данные, согласно которым сумма задолженности по алиментам с 2012 года возросла в семь с половиной раз - она составляла 19,8 млрд рублей.

В ФССП пока не объяснили "Известиям" причины роста суммы невыплаченных алиментов. В ушедшем году приставы смогли взыскать 52 млрд рублей с 764 тыс. должников, указано в отчете. Всего же в производстве было 1,6 млн дел по алиментам на общую сумму 213,2 млрд рублей.

Кроме взыскания долга, уклонисты, согласно статье 5.35.1 Кодекса об административных правонарушениях, также могут получить наказание до 150 часов исправительных работ или до 15 суток административного ареста. При отказе подчиниться закону далее положено наказание по статье 157 УК РФ, которая предусматривает до одного года исправительных или принудительных работ, до трех месяцев ареста или до одного года лишения свободы. Также приставы могут принять решение запретить должнику управлять автомобилем или выезжать за границу в случае, если сумма невыплаченных средств на содержание ребенка превышает 10 тыс. рублей. В случае если алиментщик лишается работы, он не освобождается от выплат, но может уменьшить их размер.

Как рассказал "Известиям" доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Георгия Валентиновича Плеханова Максим Соколов, сегодня в России алименты получают порядка 1,5 - 2 млн детей, а средние ежемесячные выплаты составляют около 7,5 тыс. рублей. При этом каждый пятый родитель, обязанный платить бывшей супруге (супругу) средства на содержание ребенка по решению суда, этого не делает, треть случаев отказа от выплат объясняется личными мотивами. При этом эксперт подчеркнул, что существующее законодательство достаточно сурово и придумывать новые наказания не требуется.

Ужесточении ответственности за долги по алиментам

Минюст России в октябре прошлого года подготовил законопроект, направленный на ужесточение ответственности за неуплату алиментов детям и нетрудоспособным родителям. В ведомстве утверждали, что принятие законопроекта позволит обеспечить защиту прав и законных интересов несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, и нетрудоспособных родителей, исключить злоупотребления со стороны недобросовестных должников, а также будет способствовать повышению оперативности и качества принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц.