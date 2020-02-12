В Северной Осетии всех младшеклассников обеспечат горячим питанием в новом учебном году

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 февраля. /ТАСС/. Власти Северной Осетии обеспечат горячим бесплатным питанием всех школьников начальных классов с сентября 2020 года. Об этом сообщили в среду в пресс-службе министерства образования и науки республики.

В послании Федеральному собранию Путин предложил обеспечить бесплатным питанием всех учеников с первого по четвертый классы в России. Мера должна быть реализована не позднее 1 сентября 2023 года.

"С сентября 2020 года горячее питание будет организовано для всех школьников начальных классов вне зависимости от социального статуса. Стоимость обеда составит 54 рубля 50 копеек. Сейчас рабочая группа занимается разработкой единого меню, чтобы все образовательные организации республики были обеспечены качественным сбалансированным питанием", - цитирует пресс-служба министра образования и науки региона Людмилу Башарину.

Для обеспечения детей питанием из федерального бюджета будет выделено более 140 млн рублей. Субсидия предоставляется на условиях софинансирования - на организацию школьного питания из регионального бюджета будет выделено около 40 млн рублей. Все школы республики зарегистрированы в федеральной государственной информационной системе "Меркурий", которая выступает в качестве механизма регулирования качества продукции, поступающей в школьные пищеблоки. Она помогает выявлять недобросовестных товаропроизводителей, контролировать соблюдение условий и сроков хранения продукции.

На сегодняшний день из 208 пищеблоков в образовательных организациях 17 нуждаются в обновлении инфраструктуры, в двух школах отсутствуют столовые и буфеты, остальные технически готовы для организации горячего питания. В Северной Осетии бесплатным горячим питанием планируется охватить свыше 40 тыс. школьников с первого по четвертый классы.