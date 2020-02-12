Новых случаев заражения коронавирусом в России за сутки не зафиксировали

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией из Китая в России за прошедшие сутки не выявлено. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

"В результате проводимого мониторинга на территории Российской Федерации выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР (оба заболевших уже выздоровели - прим. ТАСС), новых случаев заболеваний не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

Вместе с тем за весь период мониторинга выявлены и обследованы на весь спектр респираторных инфекций 916 человек с признаками острых респираторных вирусных инфекций. У 85 заболевших выявлены респираторные инфекции (аденовирусы, риновирусы, РС вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), у 61 - грипп А, 49 - грипп В, 30 - парагрипп, по одному - стафилококк, микоплазма, гемофильная инфекция, в 24 случаях - сезонная коронавирусная инфекция, у 44 заболевших выявлена микстинфекция.

В регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО) под медицинским наблюдением находятся 466 граждан КНР, имеющих вид на жительство в России.

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом (COVID-19, Corona Virus Disease - 2019), была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. Власти Китая уже подтвердили более 44,6 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, более 1,1 тыс. инфицированных умерли, выздоровели более 4,7 тыс. человек.