{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

Новых случаев заражения коронавирусом в России за сутки не зафиксировали

В Роспотребнадзоре пояснили, что ранее заболевших граждан КНР уже выписали из больницы

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией из Китая в России за прошедшие сутки не выявлено. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

"В результате проводимого мониторинга на территории Российской Федерации выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР (оба заболевших уже выздоровели - прим. ТАСС), новых случаев заболеваний не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

Вместе с тем за весь период мониторинга выявлены и обследованы на весь спектр респираторных инфекций 916 человек с признаками острых респираторных вирусных инфекций. У 85 заболевших выявлены респираторные инфекции (аденовирусы, риновирусы, РС вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), у 61 - грипп А, 49 - грипп В, 30 - парагрипп, по одному - стафилококк, микоплазма, гемофильная инфекция, в 24 случаях - сезонная коронавирусная инфекция, у 44 заболевших выявлена микстинфекция.

В регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО) под медицинским наблюдением находятся 466 граждан КНР, имеющих вид на жительство в России.

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом (COVID-19, Corona Virus Disease - 2019), была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. Власти Китая уже подтвердили более 44,6 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, более 1,1 тыс. инфицированных умерли, выздоровели более 4,7 тыс. человек.

Теги
РоссияКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Почему родители учат уроки с детьми? И правильно ли это? Отвечают мама, психолог и педагог
Надо ли делать домашнее задание вместе с ребенком? Или пусть сразу привыкает к самостоятельности? Как не раздражаться, если что-то не получается? И что делать, чтобы со временем ребенок смог учить уроки сам? На наши вопросы ответили мама пятиклассника Анна, семейный психолог Наталья Панфилова и директор школы №1520 имени Капцовых, "Учитель года России — 2012" Вита Кириченко
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС