Темпы роста числа инфицированных в Китае за неделю снизились на 48,2%

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Темпы увеличения числа инфицированных новым коронавирусом (COVID-19, Corona Virus Disease - 2019) в Китае за последнюю неделю сократились на 48,2%. Об этом в среду на брифинге заявил представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Нынешняя эпидемиологическая ситуация по-прежнему очень серьезная, однако в силу принятых мер появились некоторые позитивные тенденции. Темпы прироста количества больных волнообразно снижаются. Наибольший однодневный прирост подтвержденных случаев инфицирования был зафиксирован 4 февраля и составил 3887 человек. К 11 февраля этот показатель снизился до 2015 новых случаев в день", - указал представитель ведомства.

"Максимальный однодневный прирост предполагаемых случаев заболевания был зафиксирован 5 февраля и составил 5328, к 11 февраля он снизился до 3342. Снижение этих двух показателей составило, соответственно, 48,2% и 37,3%", - подчеркнул он.

Доля излечившихся от заболевания в Китае за две недели возросла с 1,3% до 10,6%, сообщил представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР.

"Темпы роста числа людей, выписанных из больниц, увеличиваются довольно быстро. Наиболее низкий показатель был зафиксирован 27 января - тогда он составлял 1,3%. К 11 февраля он увеличился до 10,6%", - подчеркнул представитель ведомства.

