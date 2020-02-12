{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония
Обновлено 

Темпы роста числа инфицированных в Китае за неделю снизились на 48,2%

Доля излечившихся от заболевания, вызванного новым коронавирусом, за две недели возросла с 1,3% до 10,6%

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Темпы увеличения числа инфицированных новым коронавирусом (COVID-19, Corona Virus Disease - 2019) в Китае за последнюю неделю сократились на 48,2%. Об этом в среду на брифинге заявил представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Нынешняя эпидемиологическая ситуация по-прежнему очень серьезная, однако в силу принятых мер появились некоторые позитивные тенденции. Темпы прироста количества больных волнообразно снижаются. Наибольший однодневный прирост подтвержденных случаев инфицирования был зафиксирован 4 февраля и составил 3887 человек. К 11 февраля этот показатель снизился до 2015 новых случаев в день", - указал представитель ведомства.

"Максимальный однодневный прирост предполагаемых случаев заболевания был зафиксирован 5 февраля и составил 5328, к 11 февраля он снизился до 3342. Снижение этих двух показателей составило, соответственно, 48,2% и 37,3%", - подчеркнул он.

 Доля излечившихся от заболевания в Китае за две недели возросла с 1,3% до 10,6%, сообщил представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР.

"Темпы роста числа людей, выписанных из больниц, увеличиваются довольно быстро. Наиболее низкий показатель был зафиксирован 27 января - тогда он составлял 1,3%. К 11 февраля он увеличился до 10,6%", - подчеркнул представитель ведомства.
 

Теги
КитайКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Почему родители учат уроки с детьми? И правильно ли это? Отвечают мама, психолог и педагог
Надо ли делать домашнее задание вместе с ребенком? Или пусть сразу привыкает к самостоятельности? Как не раздражаться, если что-то не получается? И что делать, чтобы со временем ребенок смог учить уроки сам? На наши вопросы ответили мама пятиклассника Анна, семейный психолог Наталья Панфилова и директор школы №1520 имени Капцовых, "Учитель года России — 2012" Вита Кириченко
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС