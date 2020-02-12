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Торжества по случаю 100-летия Карелии пройдут в Петрозаводске 5 сентября

В регионе в рамках подготовки к празднованию ведется строительство медицинских и образовательных учреждений

ТАСС, 12 февраля. Праздничные мероприятия по случаю 100-летия Республики Карелия состоятся в Петрозаводске 5 сентября. Как сообщили в пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ, это предусмотрено планом работы Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия региона, которую возглавляет секретарь СБ РФ Николай Патрушев.

"Согласно плану, проведение торжественных мероприятий по случаю празднования юбилея республики состоится 5 сентября 2020 года в Петрозаводске", - говорится в сообщении.

В Совбезе подчеркнули, что в 2020 году внимание Госкомиссии будет направлено на строительство шести фельдшерско-акушерских пунктов в регионе, на развитие и модернизацию санатория "Марциальные воды", на завершение разработки проектно-сметной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы строительства дома-интерната в Костомукше.

"Запланировано строительство общеобразовательных организаций в Петрозаводске, Кеми и Медвежьегорске, - говорится в сообщении. - На территории Петрозаводского государственного университета будет обеспечено строительство легкоатлетического манежа. Предполагается продолжить модернизацию учреждений культуры, осуществляющих кинопоказ в муниципальных районах".

Строительство аэровокзала

До 1 сентября в Петрозаводске планируется достроить и ввести в эксплуатацию аэровокзал в аэропорту Петрозаводска, а в межнавигационный период планируется организовать воздушное сообщение по маршруту Сортавала - остров Валаам.

Кроме того, до 1 июля планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию Белопорожские ГЭС.

"В план работы Госкомиссии также включены вопросы, связанные с реализацией проекта глубокой модернизации Онежского судостроительно-судоремонтного завод и проекта организации производства лесозаготовительной техники и комплектующих, - добавили в Совбезе. - Продолжится работа, направленная на внедрение интенсивной модели лесопользования в Карелии. Планируется создать особо охраняемые природные территории регионального значения "Еловые леса Заонежья", "Хаапалампи - Северное Приладожье" и "Хитоостров".

В течение 2020 года в республике пройдут мероприятия, посвященные Году памяти и славы, а также в рамках федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества". Отдельное внимание будет уделено разработке и реализации дополнительных мер по увеличению количества резидентов территорий опережающего развития. Запланированы дополнительные меры поддержки малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссияКарелия
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