В Постоянном комитете Союзного государства заявили, что Ольшевский не имеет полномочий

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Александр Ольшевский, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, не имеет никаких полномочий от Союзного государства России и Белоруссии и в рамках так называемой Общественной палаты Союзного государства, видимо, решал свои задачи. Об этом говорится в комментарии, размещенном в среду на сайте Постоянного комитета Союзного государства.

"Мы не знаем, кто такой Ольшевский, и не поддерживаем никаких контактов с т. н. Общественной палатой Союзного государства. Это некая самопровозглашенная организация, созданная с непонятной целью", - цитирует помощника государственного секретаря Союзного государства Елену Овчаренко пресс-служба Постоянного комитета.

По ее словам, в эту организацию уговаривали вступать известных людей под предлогом того, что она будет содействовать развитию интеграционного процесса между Белоруссией и Россией. "Никаких полномочий от органов Союзного государства Ольшевский не имел. Речь идет, скорее всего, о некой инициативе Ольшевского, который под вывеской общественной организации решал, по всей видимости, какие-то свои личные задачи", - добавила Овчаренко.

"Общественная палата Союзного государства", согласно информации на ее сайте, является "международной экспертной и коммуникационной площадкой, созданной с целью служить укреплению равноправного и взаимоуважительного российско-белорусского сотрудничества, поддержке процессов взаимовыгодной экономической интеграции в ознаменование 20-летия Союзного государства". Ольшевский заявлен руководителем аппарата этой организации.

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга 9 февраля вынес решение о заключении под стражу Ольшевского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). По данным следствия, он вместе со своей знакомой Татьяной Глазуновой за 16 млн рублей обещал экс-ректору аграрного университета в Петербурге Виктору Ефимову статус свидетеля по делу о растрате средств, выделенных вузу Министерством образования и науки РФ. В конце прошлого года Ефимова признали виновным в растрате и приговорили к пяти годам колонии и штрафу в размере 500 тыс. рублей. Следствие выяснило, что Ольшевский и Глазунова не имели никаких возможностей, полномочий и намерений помочь бывшему ректору. Вину они не признают.