{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Постоянном комитете Союзного государства заявили, что Ольшевский не имеет полномочий

В заявлении комитета говорится, что Общественная палата Союзного государства - "некая самопровозглашенная организация, созданная с непонятной целью"

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Александр Ольшевский, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, не имеет никаких полномочий от Союзного государства России и Белоруссии и в рамках так называемой Общественной палаты Союзного государства, видимо, решал свои задачи. Об этом говорится в комментарии, размещенном в среду на сайте Постоянного комитета Союзного государства.

"Мы не знаем, кто такой Ольшевский, и не поддерживаем никаких контактов с т. н. Общественной палатой Союзного государства. Это некая самопровозглашенная организация, созданная с непонятной целью", - цитирует помощника государственного секретаря Союзного государства Елену Овчаренко пресс-служба Постоянного комитета.

По ее словам, в эту организацию уговаривали вступать известных людей под предлогом того, что она будет содействовать развитию интеграционного процесса между Белоруссией и Россией. "Никаких полномочий от органов Союзного государства Ольшевский не имел. Речь идет, скорее всего, о некой инициативе Ольшевского, который под вывеской общественной организации решал, по всей видимости, какие-то свои личные задачи", - добавила Овчаренко.

"Общественная палата Союзного государства", согласно информации на ее сайте, является "международной экспертной и коммуникационной площадкой, созданной с целью служить укреплению равноправного и взаимоуважительного российско-белорусского сотрудничества, поддержке процессов взаимовыгодной экономической интеграции в ознаменование 20-летия Союзного государства". Ольшевский заявлен руководителем аппарата этой организации.

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга 9 февраля вынес решение о заключении под стражу Ольшевского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). По данным следствия, он вместе со своей знакомой Татьяной Глазуновой за 16 млн рублей обещал экс-ректору аграрного университета в Петербурге Виктору Ефимову статус свидетеля по делу о растрате средств, выделенных вузу Министерством образования и науки РФ. В конце прошлого года Ефимова признали виновным в растрате и приговорили к пяти годам колонии и штрафу в размере 500 тыс. рублей. Следствие выяснило, что Ольшевский и Глазунова не имели никаких возможностей, полномочий и намерений помочь бывшему ректору. Вину они не признают.

Теги
БелоруссияРоссия
Реклама на ТАСС
Совфед одобрил закон о присвоении статуса ветерана военным, служившим в ВСУ в Крыму
По данным военкоматов, в Республике Крым и Севастополе около 1 тыс. таких граждан, на которых будет распространяться данный закон
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС