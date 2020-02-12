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СМИ: Ofcom получит право контролировать деятельность соцсетей в Великобритании

На данный момент неизвестно, какие именно меры Ofcom сможет применять к социальным сетям в борьбе с распространением пропагандирующих насилие материалов и оскорблениями в интернете

ТАСС, 12 февраля. Британский медиарегулятор Ofcom будет наделен новыми полномочиями, которые позволят ему влиять на деятельность социальных сетей в случае публикации представляющей опасность для общества информации. Об этом в среду сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

На данный момент неизвестно, какие именно меры Ofcom сможет применять к социальным сетям в борьбе с распространением пропагандирующих насилие материалов, оскорблениями в интернете, в том числе в отношении детей. Британское правительство в среду официально объявит о новых полномочиях Ofcom, который до настоящего момента занимался регулированием только деятельности СМИ.

Такие социальные медиаплатформы, как Facebook, TikTok, YouTube, Snapchat и Twitter, в основном самостоятельно осуществляют надзор за публикуемыми материалами. Однако теперь они должны быть готовы к тому, чтобы незамедлительно удалить какую-либо информацию по требованию регулятора.

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Великобритания
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