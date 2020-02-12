{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства" в Сочи собрал участников из 15 регионов России

В нем участвуют 113 конкурсантов, которые показали лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования

СОЧИ, 12 февраля. /ТАСС/. Первый региональный полуфинал конкурса "Мастера Гостеприимства" президентской платформы "Россия - страна возможностей" в Сочи собрал участников из 15 регионов России. Об этом журналистам в среду сообщил генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

"В испытаниях сегодня и завтра участвуют жители 15 регионов. Среди участников полуфинала больше всего краснодарцев - 72 человека. На втором месте ростовчане - 16, на третьем - москвичи (14 человек) Самый восточный регион - Забайкальский край - представляет один конкурсант. В конкурсе участвуют представители абсолютно всех сфер индустрии туризма", - сказал Комиссаров.

По его данным, всего поступило более 21 тысячи заявок. Как сообщили в пресс-службе конкурса, в полуфинале участвуют 113 конкурсантов. Все они показали лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования и представили проекты, связанные с индустрией туризма. Среди них - победители конкурсов "Лучший гид-любитель России - 2018", "Лучший экскурсовод Сочи - 2019", велоколлекционер, авторы блогов о путешествиях, инструкторы по туризму и сотрудники отелей.

"Одно из условий выхода в полуфинал - разработка авторского проекта, связанного с индустрией туризма. За время дистанционного этапа участники представили 1567 инициатив в сфере гостеприимства. Они будут оцениваться экспертами, а лучшие пройдут акселерацию", - рассказал наставник конкурса, президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Грант Бабасян.

Полуфиналы пройдут еще в восьми городах России: Туле, Пятигорске, Самаре, Ялте, Уфе, Салехарде, Калининграде и Иркутске. По итогам 200 полуфиналистов будут приглашены на финальные испытания, 50 получат звание "Мастер гостеприимства". 25 победителей также получат сертификат на специальную образовательную программу в Московской школе управления "Сколково". Кроме того, все финалисты могут получить приглашения на стажировки в органы государственной власти, ведущие компании и организации.

Конкурс стартовал 13 ноября. Цель проекта - раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. Он реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".

Теги
РоссияКраснодарский край
Реклама на ТАСС
Володин заявил, что переписывание истории для России оскорбительнее санкций
Спикер Госдумы подчеркнул, что в России "война прошла через каждую семью"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС