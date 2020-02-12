Полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства" в Сочи собрал участников из 15 регионов России

СОЧИ, 12 февраля. /ТАСС/. Первый региональный полуфинал конкурса "Мастера Гостеприимства" президентской платформы "Россия - страна возможностей" в Сочи собрал участников из 15 регионов России. Об этом журналистам в среду сообщил генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

"В испытаниях сегодня и завтра участвуют жители 15 регионов. Среди участников полуфинала больше всего краснодарцев - 72 человека. На втором месте ростовчане - 16, на третьем - москвичи (14 человек) Самый восточный регион - Забайкальский край - представляет один конкурсант. В конкурсе участвуют представители абсолютно всех сфер индустрии туризма", - сказал Комиссаров.

По его данным, всего поступило более 21 тысячи заявок. Как сообщили в пресс-службе конкурса, в полуфинале участвуют 113 конкурсантов. Все они показали лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования и представили проекты, связанные с индустрией туризма. Среди них - победители конкурсов "Лучший гид-любитель России - 2018", "Лучший экскурсовод Сочи - 2019", велоколлекционер, авторы блогов о путешествиях, инструкторы по туризму и сотрудники отелей.

"Одно из условий выхода в полуфинал - разработка авторского проекта, связанного с индустрией туризма. За время дистанционного этапа участники представили 1567 инициатив в сфере гостеприимства. Они будут оцениваться экспертами, а лучшие пройдут акселерацию", - рассказал наставник конкурса, президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Грант Бабасян.

Полуфиналы пройдут еще в восьми городах России: Туле, Пятигорске, Самаре, Ялте, Уфе, Салехарде, Калининграде и Иркутске. По итогам 200 полуфиналистов будут приглашены на финальные испытания, 50 получат звание "Мастер гостеприимства". 25 победителей также получат сертификат на специальную образовательную программу в Московской школе управления "Сколково". Кроме того, все финалисты могут получить приглашения на стажировки в органы государственной власти, ведущие компании и организации.

Конкурс стартовал 13 ноября. Цель проекта - раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. Он реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".