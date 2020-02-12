Матвиенко сделала замечание сенатору, у которого зазвонил телефон на пленарном заседании

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания сделала замечание сенатору, у которого во время выступления председателя правления ОАО "Российские железные дороги" Олега Белозерова зазвонил телефон, и указала на недопустимость пользования ими на пленарных заседаниях.

"Коллеги, у кого телефон, встаньте, пожалуйста. Поднимитесь, у кого телефон работает? Мы же не в школе, поднимитесь, пожалуйста", - сказала Матвиенко, обращаясь к сенаторам.

Она несколько раз повторила свою просьбу, но никто из членов СФ не откликнулся. "Заканчивайте, вы мешаете работать. Телефон пронести незаконно в зал смелости хватило, подняться и извиниться - смелости не хватает", - добавила Матвиенко.

Вместе с тем в регламенте Совета Федерации запрет на пронос телефонов в зал пленарных заседаний не предусмотрен.