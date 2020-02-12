{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Матвиенко сделала замечание сенатору, у которого зазвонил телефон на пленарном заседании

При этом никто из присутствующих не откликнулся на просьбу председателя Совета Федерации подняться и извиниться за произошедшее

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания сделала замечание сенатору, у которого во время выступления председателя правления ОАО "Российские железные дороги" Олега Белозерова зазвонил телефон, и указала на недопустимость пользования ими на пленарных заседаниях.

"Коллеги, у кого телефон, встаньте, пожалуйста. Поднимитесь, у кого телефон работает? Мы же не в школе, поднимитесь, пожалуйста", - сказала Матвиенко, обращаясь к сенаторам.

Она несколько раз повторила свою просьбу, но никто из членов СФ не откликнулся. "Заканчивайте, вы мешаете работать. Телефон пронести незаконно в зал смелости хватило, подняться и извиниться - смелости не хватает", - добавила Матвиенко.

Вместе с тем в регламенте Совета Федерации запрет на пронос телефонов в зал пленарных заседаний не предусмотрен.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияБелозеров, Олег Валентинович
Реклама на ТАСС
Володин заявил, что переписывание истории для России оскорбительнее санкций
Спикер Госдумы подчеркнул, что в России "война прошла через каждую семью"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС