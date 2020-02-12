Более 100 видов животных Австралии оказались под угрозой исчезновения из-за пожаров

СИДНЕЙ, 12 февраля. /ТАСС/. Более 100 видов животных нуждаются в экстренной помощи после масштабных лесных пожаров, охвативших Австралию в ноябре прошлого года и уничтоживших более 10 млн гектаров леса. Как сообщили в федеральном департаменте охраны окружающей среды, в списке видов, оказавшихся под угрозой исчезновения, знаковые для континента - австралийская ехидна, коала и утконос.

Как сообщила министр охраны окружающей среды Сьюзан Лей, "катастрофические пожары нынешнего лета (лето в Австралии начинается в декабре и заканчивается в марте - прим. ТАСС) поставили под угрозу полного исчезновения 113 видов эндемичных животных Австралии, причем, более 70 из них и до этого считались редкими или исчезающими". "В списке, составленном экспертами, значатся 13 видов птиц, 19 - млекопитающих, 20 - рептилий, 17 видов лягушек, 5 - беспозвоночных, 22 вида членистоногих и 17 видов пресноводных рыб. Большинство видов потеряли в огне более трети своего ареала, а 49 из них - более 80%", - сказала глава ведомства в ходе пресс-конференции в Сиднее.

В докладе, обнародованном Министерством охраны окружающей среды Австралии, уточняется, что "часть пострадавших от огня зверей прежде находились в безопасности и их численности ничто не угрожало, но теперь они потеряли большую часть своей среды обитания, и это неминуемо ставит их в крайне тяжелые для выживания условия". "Для защиты и восстановления этих видов требуются экстренные меры по управлению видом, и это вмешательство должно произойти уже в ближайшие недели ", - указано в документе.

Как отметила Лей, Министерство охраны окружающей среды намерено немедленно начать большой комплекс мероприятий по спасению исчезающих видов. Ожидается, что он будет включать в себя анализ масштабов потерь внутри популяций, защиту уцелевших ареалов и формирование убежищ для животных, утративших привычные места обитания, а также сокращение влияния инвазивных хищников.

По словам главы ведомства, правительству Австралии пока не известно о полностью исчезнувших в результате разгула стихии видов. Эксперты признают, что до сих пор нуждаются в более детальной оценке пострадавших районов, чтобы точно понять масштабы потерь.

Масштабные лесные пожары начались на восточном побережье Австралии в середине октября прошлого года. Огнем были охвачены значительные территории на юго-востоке континента, а также ряд районов на юге страны. Ликвидировать и даже взять под контроль очаги возгорания пожарным не удавалось более двух месяцев. Ситуация улучшилась лишь после обильных дождей, прошедших в первой декаде февраля, в результате чего очаги возгорания были полностью ликвидированы. По некоторым оценкам, во время разгула стихии погибло более 1 млрд животных.