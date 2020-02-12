{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава Минтруда назвал две социальные проблемы в России, требующие немедленного решения

По словам Антона Котякова, речь идет о бедности и снижении уровня рождаемости

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков назвал высокий уровень бедности и снижающийся коэффициент рождаемости основными социальными проблемами, которые необходимо решать немедленно. Об этом он сообщил в среду журналистам.

"В первую очередь это бедность - у нас достаточно очень высокий уровень бедности, который нужно на сегодняшний день ставить во главу угла всех основных наших направлений деятельности. И, конечно же, [вторая задача - это] рождаемость", - сказал Котяков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. По словам министра, коэффициент рождаемости в РФ снижается "значительными темпами, и это то, над чем нужно работать совместно".

Котяков напомнил, что в настоящее время идет обсуждение двух ключевых для реализации послания президента документов: первый документ определяет порядок выплат пособий детям от трех до семи лет, а второй документ касается процедуры и размера материнского капитала. "У нас достаточно сжатые и амбициозные планы по реализации этих решений в стране", - уточнил он.

Министр напомнил, что проблема бедности носит комплексный характер. "В первую очередь нам нужно работать над повышением уровня доходов конкретных граждан: это и вопросы занятости, которые будут предопределяться в промышленном развитии нашей страны, и вопросы повышения заработных плат, минимальный размер оплаты труда, это и формирование адресных конкретных пособий", - добавил глава Минтруда.

Теги
РоссияКотяков, Антон Олегович
Реклама на ТАСС
Совфед одобрил закон о присвоении статуса ветерана военным, служившим в ВСУ в Крыму
По данным военкоматов, в Республике Крым и Севастополе около 1 тыс. таких граждан, на которых будет распространяться данный закон
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС