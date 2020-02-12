Глава Минтруда назвал две социальные проблемы в России, требующие немедленного решения

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков назвал высокий уровень бедности и снижающийся коэффициент рождаемости основными социальными проблемами, которые необходимо решать немедленно. Об этом он сообщил в среду журналистам.

"В первую очередь это бедность - у нас достаточно очень высокий уровень бедности, который нужно на сегодняшний день ставить во главу угла всех основных наших направлений деятельности. И, конечно же, [вторая задача - это] рождаемость", - сказал Котяков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. По словам министра, коэффициент рождаемости в РФ снижается "значительными темпами, и это то, над чем нужно работать совместно".

Котяков напомнил, что в настоящее время идет обсуждение двух ключевых для реализации послания президента документов: первый документ определяет порядок выплат пособий детям от трех до семи лет, а второй документ касается процедуры и размера материнского капитала. "У нас достаточно сжатые и амбициозные планы по реализации этих решений в стране", - уточнил он.

Министр напомнил, что проблема бедности носит комплексный характер. "В первую очередь нам нужно работать над повышением уровня доходов конкретных граждан: это и вопросы занятости, которые будут предопределяться в промышленном развитии нашей страны, и вопросы повышения заработных плат, минимальный размер оплаты труда, это и формирование адресных конкретных пособий", - добавил глава Минтруда.