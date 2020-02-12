Дума упрощает для украинцев и белорусов получение статуса носителя русского языка

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Госдума в среду на заседании приняла во втором - основном - чтении законопроект о возможности отмены собеседования для граждан Украины и Белоруссии при получении ими статуса носителя русского языка.

Согласно действующему законодательству, иностранные граждане и лица без гражданства могут быть признаны носителями русского языка по результатам собеседования, проведенного с ними профильной комиссией. Такой статус дает возможность его обладателю получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Согласно законопроекту, граждане Белоруссии и Украины, свободно владеющие русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований могут быть признаны комиссией носителями русского языка без прохождения собеседования. Под основаниями подразумевается то, что сами заявители или их прямые родственники постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории РФ либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах государственной границы РФ.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что законопроектом восстанавливается справедливость по отношению к людям, с которыми у граждан РФ "общие культура, язык и история". Он отметил, что законопроект позволит соотечественникам из Украины и Белоруссии избежать бюрократической процедуры собеседования на свободное владение русским языком, чтобы получить российское гражданство. Принятие закона упростит эту процедуру для почти 172 тысяч граждан Украины и 32 тысяч граждан Белоруссии, которые постоянно проживают в России и уже имеют вид на жительство, уточнил председатель Госдумы.