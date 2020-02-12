Путин поздравил академика РАН Ивана Дедова с днем рождения

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил академика Российской академии наук (РАН) Ивана Дедова с днем рождения. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.
"Ваша плодотворная научно-исследовательская, клиническая, наставническая деятельность стала по-настоящему значимым вкладом в развитие современной высокотехнологичной медицины, воспитание квалифицированных кадров", - подчеркнул президент.
Путин пожелал академику профессиональных успехов.
Иван Дедов родился 12 февраля 1941 года в селе Дмитряшевка Воронежской области. Специалист в области фундаментальной и прикладной эндокринологии, действительный член РАМН (1994), академик РАН (2003). Удостоен почетного звания "Заслуженный деятель науки Российской Федерации", награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени, "Дружбы народов".