Володин заявил, что переписывание истории для России оскорбительнее санкций

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Переписывание истории оскорбляет Россию больше, чем любые санкции, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"У нас война прошла через каждую семью, 27 млн погибших. И поэтому мы по-другому себя сегодня не можем вести, нас это (переписывание истории - прим. ТАСС) оскорбляет больше, чем какие-то санкции. Мы про санкции уже вообще не говорим, санкции и санкции, хорошо, такие условия, будем так жить", - сказал он в среду на заседании комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Народной скупщиной (однопалатным парламентом) Сербии.

На том же заседании спикер предложил председателю сербского парламента Майе Гойкович создать институт защиты исторической памяти. По словам Володина, создание такой структуры в рамках межпарламентского измерения с участием экспертов и ученых даст возможность далее в гуманитарной сфере "предпринять шаги, позволяющие защитить объективность о том времени, защитить правду, защитить память о тех, кто погиб". Гойкович предложение поддержала.