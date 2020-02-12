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Володин заявил, что переписывание истории для России оскорбительнее санкций

Спикер Госдумы подчеркнул, что в России "война прошла через каждую семью"

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Переписывание истории оскорбляет Россию больше, чем любые санкции, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"У нас война прошла через каждую семью, 27 млн погибших. И поэтому мы по-другому себя сегодня не можем вести, нас это (переписывание истории - прим. ТАСС) оскорбляет больше, чем какие-то санкции. Мы про санкции уже вообще не говорим, санкции и санкции, хорошо, такие условия, будем так жить", - сказал он в среду на заседании комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Народной скупщиной (однопалатным парламентом) Сербии.

На том же заседании спикер предложил председателю сербского парламента Майе Гойкович создать институт защиты исторической памяти. По словам Володина, создание такой структуры в рамках межпарламентского измерения с участием экспертов и ученых даст возможность далее в гуманитарной сфере "предпринять шаги, позволяющие защитить объективность о том времени, защитить правду, защитить память о тех, кто погиб". Гойкович предложение поддержала.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияСербия
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