ГД во II чтении одобрила отмену штрафа за нацистскую символику в случае осуждения нацизма

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Госдума в среду во втором чтении приняла законопроект об исключении административной ответственности в случае демонстрации нацистской или экстремистской символики, если это делается для формирования негативного отношения к такой идеологии.

Статья Кодекса об административных правонарушениях, касающаяся запрета на демонстрацию символов нацизма или экстремистских организаций, дополняется примечанием, согласно которому штрафы не будут применяться, если при этом "формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии".

Как отмечала ранее глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская, благодаря политическому консенсусу удалось сделать расширение "более глобальным и не уточнять, в каких именно сферах будет разрешено использование нацистской символики при отсутствии пропаганды нацизма". Она заметила, что "в год 75-летия Победы люди захотят еще активнее чтить память своих дедов и прадедов, сражавшихся за Родину". "Например, размещать на своих страницах в социальных сетях кадры из фильмов, плакаты, старые фотографии", - уточнила она. По ее словам, "эти благие действия не будут попадать под наказание".