Подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ наблюдается в России

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Подъем заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) наблюдается в России. Острее всего ситуация в регионах Приморского, Сибирского, Уральского и Центрального федеральных округов, сообщила в среду заместитель начальника управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Альбина Мельникова.

"Мы наблюдаем подъем заболеваемости в России <...> Но надо сказать, что превышение порога в большинстве субъектов достаточно умеренное - от 10% до 30%, только в девяти субъектах - более 50% превышений", - сказала она журналистам.

Мельникова отметила, что наибольшее количество субъектов, где на прошлой неделе был превышен эпидемический порог, находятся в Приморском, Сибирском, Уральском и Центральном федеральных округах. Кроме того, в последнее время Роспотребнадзор наблюдает тенденцию к росту доли вируса А.

По ее словам, предупредить распространение гриппа и ОРВИ позволяет введение в образовательных учреждениях карантина. "На прошлой неделе были закрыты 4,9 тыс. школ и школ-интернатов, 280 детских дошкольных образовательных учреждений, 63 профессионально-технических образовательных учреждения. Кроме того, в 4,5 тыс. детских образовательных учреждениях были еще закрыты отдельные классы", - сказала она.

Роспотребнадзор 11 февраля сообщил, что недельный эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 37 субъектах России. Вакцинация - наиболее эффективное средство защиты против гриппа. Ежегодно в период сезонных эпидемий гриппом болеет от 5% до 10% населения планеты. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от гриппа умирают до 650 тыс. человек. В сентябре 2019 года глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что заболеваемость гриппом в России с 1996 года, когда в стране появилась вакцинация, снизилась в 196 раз.