В Пермском крае создадут рабочую группу по вопросам снижения бедности

ПЕРМЬ, 12 февраля. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин поручил членам краевого правительства, которое он также возглавляет, создать межведомственную рабочую группу для решения вопросов по снижению уровня бедности населения.

"Очень важно, что Пермский край попал в пилотный проект Министерства труда и соцзащиты. В рамках этого проекта нам предстоит разработать мероприятия, направленные на повышение качества жизни людей, повысить уровень благосостояния людей, много вопросов связаны с занятостью, легализацией рабочих мест, поддержкой жителей с низкими доходами. Вся эта работа требует межведомственного взаимодействия, поэтому считаю правильным для реализации этого пилотного проекта создать рабочую группу, межведомственную рабочую группу", - сказал он на заседании регионального кабмина.

По словам Махонина, в рабочую группу войдут не только члены краевого правительства, но и депутаты, надзорные органы, уполномоченные по правам человека и ребенка в Пермском крае, представители общественных организаций.

Поправки в краевой бюджет

Махонин также предложил депутатам внести поправки в краевой бюджет, согласно которым 12 млрд рублей, полученных за счет дополнительных поступлений, направят на решение социальных вопросов. "Мы сейчас в периоде проработки изменений в бюджет Пермского края, и здесь мы дополнительно перераспределяем и дораспределяем существенную сумму, в какой-то степени беспрецедентную сумму - 12 млрд рублей. Конечно, это и дополнительные поступления в бюджет, связанные с налогами, и экономия на тендерных процедурах, в этом плане достаточно неплохая работа была проведена. Поручаю до понедельника поправки в бюджет внести", - сказал он.

Дополнительные средства будут направлены на расселение аварийного жилья, социальные выплаты, решение проблем дольщиков, ремонт дорог, проведение мероприятий 300-летия Перми и доукомплектацию детских садов.

Бюджет Пермского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов был принят в конце ноября. Общий объем доходов бюджета на 2020 год составил 153 млрд рублей, расходов - 163,5 млрд рублей. Основные статьи расходов связаны с мерами социальной поддержки, на них выделено более 104 млрд рублей в 2020 году - это почти 75% от общего объема средств.

В 2018 году президент России Владимир Путин поставил цель - снизить уровень бедности в два раза, с 13,3% до 6,6%. Минтруд в 2019 году запустил пилотный проект по анализу причин бедности. В настоящее время проект реализуется в 21 регионе, включая Пермский край.

В новость в 13:38 мск внесены изменения - добавлена инфрмация о поправках в бюджете края.