Минтруд упростит выдачу пособий для семей с детьми от трех до семи лет

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума смогут получить пособие по уходу за ребенком от трех до семи лет, подав соответствующее заявление. Материнский капитал можно будет получить, не подавая заявление, на основании записи в органах ЗАГС, сообщил во вторник министр труда и социальной защиты Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

"Предполагается, что граждане будут предоставлять только один документ - заявление на назначение выплаты. Нам необходимо будет организовать полное электронное взаимодействие между органами субъектов РФ с органами - "донорами" необходимой информации для определения перечня выплат. Соответственно, это органы ФНС, с которой мы находимся в тесном взаимодействии. Они с 1 июля обеспечат предоставление всем органам социальной защиты необходимой информации - мы говорим об уровне доходов конкретной семьи", - сказал он.

Котяков напомнил, что пособие по уходу за ребенком от трех до семи будет составлять в 2020 году половину прожиточного минимума, с 2021 года оно будет увеличено до размера одного прожиточного минимума, если семья не выйдет из состояния бедности.

Министр отметил, что назначение семье материнского капитала будет также осуществляться в упрощенном порядке - на основании записи о рождении ребенка, без заявления. "В 2020 году мы реализуем решение, когда материнский капитал будет предоставляться без заявления граждан, только на основании записи в ЗАГС" - добавил он.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно с 1 января 2020 года. Получить эти выплаты смогут семьи, в которых ежемесячный доход не превышает прожиточного минимума на человека. Размер выплаты составит на первом этапе половину прожиточного минимума - 5,5 тыс. рублей.