Дума может 3 марта рассмотреть законопроект об ограничениях для никотиновых смесей

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Госдума может на заседании 3 марта рассмотреть во втором чтении законопроект о приравнивании всех никотиносодержащих веществ, включая снюсы, и средств доставки никотина к табачным изделиям и распространении на них всех существующих ограничений. С соответствующим предложением в среду выступил спикер палаты Вячеслав Володин.

Данную тему в ходе заседания подняла депутат от КПРФ Вера Ганзя, напомнив об опасности потребления снюсов несовершеннолетними. Со своей стороны глава комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов сообщил, что к законопроекту, принятому в первом чтении в декабре прошлого года, поступило 125 поправок. "Мы его планировали выносить на комитет на следующей неделе", - сказал Морозов. Он подчеркнул, что данным документом "все никотиносодержащие вещества, электронные сигареты, паки и снюсы, все сводится воедино".

Володин в свою очередь заметил, что этот вопрос волнует все думские фракции, он предложил определить дату второго чтения. "Давайте тогда возьмем и попросим комитет спланировать внесение законопроекта на 3 марта. Это возможно?" - спросил спикер Морозова. "Возможно", - ответил глава комитета.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский со своей стороны призвал сразу ввести запрет "на все дурманящие вещества на любой основе". По его словам, после принятия законопроекта на рынке могут появиться смеси, "не имеющие отношения к никотину".

Снюс - вид бездымного табака, он запрещен в России с 2015 года, однако сейчас среди детей и подростков активно распространяются пакетики и пастилки без табака, но пропитанные никотином, неофициально их также называют снюсами, при этом их оборот никак не регулируется федеральным законодательством.