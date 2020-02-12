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В Кремле рассказали об отношении Путина к "иконам" с его изображением

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин не приветствует торговлю такими сувенирами
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Виталий Невар/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Кремль и сам президент РФ Владимир Путин не приветствуют торговлю сувенирами в виде икон с изображением российского лидера. Об этом в среду заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать факт продажи таких "икон" в аэропорту Пулково.

"Вы знаете, мы это не приветствуем, да и сам президент это не приветствует", - сказал представитель Кремля. Он подчеркнул, что вряд ли такие товары можно назвать иконами. "Наверное, подобные изображения неуместны были бы", - заключил Песков.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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