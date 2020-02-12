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Участники слушаний в Думе рекомендовали кабмину удвоить квоту на иностранных студентов

Квоту планируют увеличить до 30 тыс. человек

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Квоту на обучение иностранных граждан в российских вузах за счет бюджета РФ в 2021-2022 годах надо увеличить в два раза - до 30 тыс. человек. Об этом говорится в рекомендациях прошедших в среду в Госдуме парламентских слушаний, которые провел председатель думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (документ имеется в распоряжении ТАСС).

"Увеличить в 2021-2022 годах количество обучающихся иностранных граждан, в том числе соотечественников, за счет бюджета РФ в два раза - до 30 тыс. человек с перспективой дальнейшего увеличения", - говорится в рекомендациях. При этом предполагается, что доля в квоте для студентов из стран СНГ, Грузии, Абхазии и Южной Осетии должна составлять 40-50%. Как отмечается в документах, сегодня за счет бюджета в России обучаются студенты из 170 стран в рамках ежегодной квоты 15 тыс. человек. Однако число заявок от иностранных граждан, желающих учиться в российских вузах, в 2019-2020 гг. увеличилось до 100 тыс. человек.

Как отметил, выступая на слушаниях, Калашников, квота в 15 тыс. человек "не соответствует международной роли и гуманитарной силе Российской Федерации". "Для сравнения: Польша выделяет 10 тыс. мест только для граждан Белоруссии, Румыния - 5 тыс. мест только для Молдовы", - добавил он.

Калашников также обратил внимание на то, что выделенные гражданами стран дальнего зарубежья квоты "систематически в полной мере не заполняются из-за отсутствия бюджетных средств на проезд в РФ и достаточного знания русского языка". По его словам, квотами не все могут воспользоваться, при этом перераспределения в пользу студентов из стран СНГ не происходит. "Грубо говоря, эти 15 тыс. на весь мир веером рассылаются, кто-то не доехал, а потом мы слышим от представителей Минобразования и Минфина, что квота не выбирается", - добавил депутат.

Он добавил, что в рамках квоты в 30 тыс. человек надо предусмотреть ежегодное выделение средств из бюджета "для оплаты однократного проезда к месту обучения и обратно средствами железнодорожного и авиационного транспорта, приобретение полиса добровольного медицинского страхования и выплаты государственной стипендии не менее прожиточного минимума в среднем по России для трех тысяч иностранных граждан".

Как сообщил ТАСС Калашников, рекомендации будут доработаны по итогам слушаний, после чего их направят в правительство. "Мы их всегда направляем в правительство, они для этого и готовились. Добавим туда все то, о чем говорилось сегодня", - сказал он. Участие в слушаниях принимали депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, представители Администрации президента РФ, Минпросвещения, Минобрнауки, Россотрудничества и вузов, эксперты.

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