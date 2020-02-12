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Более 3 тыс. человек приедут в Липецк на этап всероссийского полумарафона "ЗаБег"

Самому старшему из уже зарегистрировавшихся участников исполнилось 70 лет, самому юному - четыре года

ЛИПЕЦК, 12 февраля. /ТАСС/. Свыше трех тысяч человек из России, Украины и США приедут в Липецк 31 мая, чтобы принять участие в этапе всероссийского полумарафона "ЗаБег". Об этом сообщил в среду журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Соревнования, традиционно проходящие в Липецке в мае, в этом году станут этапом всероссийского полумарафона, на него уже сейчас зарегистрировались свыше трех тысяч человек из России, Украины и США", - сказал Артамонов. По его словам, всего во всероссийском полумарафоне примут участие более 150 тыс. человек - они выйдут на синхронный старт во всех регионах страны в 09:00 мск 31 мая. Артамонов отметил, что самому старшему из уже зарегистрировавшихся участников исполнилось 70 лет, а самому юному - четыре года.

"Также впервые в рамках липецкого полумарафона пройдет бесплатный забег для людей с ограниченными возможностями здоровья", - продолжил глава региона. Кроме того, не забудут организаторы мероприятия и проходящий ежегодно в областном центре так называемый карнавальный забег.

Одной из важнейших особенностей проекта Артамонов назвал соревнование за звание "беговой столицы" России. "В 2017 и 2018 годах такой титул получала Казань, в прошлом году - Владивосток", - продолжил он. Липецкие спортивные активисты для завоевания своему городу почетного звания должны соблюсти три критерия отбора: средний показатель дистанции, преодоленной всеми участниками, соотношение участников "ЗаБега" к общему населению города и среднюю скорость бега.

"Массовые забеги вдохновляют людей на активность, я уверен, что каждый, кто выберет свою дистанцию и пробежит свои километры на липецком полумарафоне, испытает себя и станет еще лучше и еще сильнее", - сказал Артамонов.

В свою очередь, в пресс-службе областной администрации ТАСС пояснили, что полумарафон "ЗаБег.РФ" проводится ежегодно. Впервые он состоялся 21 мая 2017 года одновременно в 10 городах России, годом позднее в акции приняли участие уже 15 городов, а в 2019 году - 19. В нынешнем году, по данным пресс-службы, впервые синхронный старт будет дан во всех регионах страны.

Теги
УкраинаСШАРоссияЛипецкая областьАртамонов, Игорь Георгиевич
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