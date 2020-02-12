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Песков: тема расширения практики применения суда присяжных прорабатывается экспертами

Пресс-секретарь президента уточнил, что эта тема действительно фигурирует на повестке дня

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Тема расширения практики применения суда присяжных прорабатывается экспертами, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Окончательных решений на этот счет нет, но эта тема неоднократно фигурировала, она стояла на повестке дня. Она в обсуждении, экспертная проработка продолжается. В целом тема расширения практики суда присяжных, распространения ее на более широкий круг дел действительно фигурирует на повестке дня", - сказал он.

Ранее председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ предложил включить в компетенцию суда присяжных рассмотрение всех категорий дел по особо тяжким преступлениям и всех дел о преступлениях в сфере предпринимательства (за исключением уголовных дел, содержащих гостайну - тем самым, под суд присяжных не подпадут, например, дела о шпионаже и госизмене).

Ранее президент РФ Владимир Путин рекомендовал Верховному суду рассмотреть вопросы расширения составов преступлений, дела по которым подсудны суду с участием присяжных заседателей, целесообразности введения института следственного судьи, а также внести соответствующие предложения. Перечень поручений был утвержден по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека и встречи с уполномоченными по правам человека. Доклад по этой теме главе государства необходимо будет представить к 1 июня 2020 года.

Теги
Лебедев, Вячеслав МихайловичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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