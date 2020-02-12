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Песков заявил, что содержание публикаций российских СМИ определяется политикой их редакций

Так пресс-секретарь президента прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко, который раскритиковал российские СМИ за недружественные заметки

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание публикаций российских СМИ и Telegram-каналов, в том числе и о Белоруссии, определяется политикой их редакций, а не государством. Таким образом он прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко, который в разговоре тет-а-тет с президентом РФ Владимиром Путиным раскритиковал российские СМИ за недружественные заметки.

"Я не могу вам сказать, о чем шла речь в ходе общения в формате "один на один" президентов России и Белоруссии", - сказал Песков, отвечая на вопрос, что ответила российская сторона на претензии Лукашенко. "Что касается российских СМИ, то российские СМИ - это свободные средства массовой информации, и все это вопросы их редакционной политики", - подчеркнул он.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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