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Песков заявил, что запрета комментировать дело "Сети" в администрации президента нет

Говоря о публикации родственниками осужденных по делу "Сети" обращений, пресс-секретарь президента сообщил, что в Кремле их пока не имели возможность прочитать
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в администрации главы государства нет запрета комментировать дело террористического сообщества "Сеть", однако комментарии судебных решений со стороны чиновников неуместны.

"Непосредственного запрета нет, есть просто общая невозможность комментировать судебное решение. Об этом я неоднократно вам говорил и, соответственно, мы не можем этого делать, потому что это решение суда", - сказал представитель Кремля, комментируя отказ главы СПЧ Валерия Фадеева давать комментарии на этот счет.

Говоря о публикации родственниками осужденных по делу "Сети" обращений, Песков сообщил, что в Кремле их "пока, к сожалению, не имели возможность прочитать". При этом он добавил, что определенный резонанс вокруг этого приговора в Кремле был замечен. "Мы заметили множество публикаций, заметили определенный резонанс, но еще раз повторю: это судебное решение и мы не будем его комментировать", - заключил Песков.

10 февраля семь фигурантов дела террористического сообщества "Сеть" осуждены на сроки заключения от 6 до 18 лет приговором Приволжского окружного военного суда в Пензе. Подсудимыми по делу проходили Максим Иванкин, Василий Куксов, Михаил Кульков, Дмитрий Пчелинцев, Илья Шакурский, Арман Сагынбаев, Андрей Чернов. Шакурского и Пчелинцева обвиняли в создании террористического сообщества (ч. 1 ст. 205.4 УК РФ) и незаконном приобретении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ), остальных - в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ). Трое фигурантов обвинялись также в покушении на сбыт наркотиков.

Суд поддержал версию гособвинения, согласно которой "Сеть" была межрегиональной террористической организацией, созданной в 2016 году, в нее входили ячейки в Пензе, Москве, Санкт-Петербурге. По версии следствия, участники "Сети" разработали устав организации, проводили тренировки с использованием оружия, ставили цель насильственного свержения государственного строя путем нападения на сотрудников правоохранительных органов, госучреждений. Фигуранты дела полностью отрицают свою вину в организации и участии в террористических группах.

Радикальное сообщество "Сеть" было включено в федеральный список террористических организаций. В январе 2019 года обвиняемый по делу "Сети" житель Петербурга Игорь Шишкин полностью признал свою вину и был осужден на 3,5 года колонии общего режима. В настоящее время в Санкт-Петербурге рассматривается уголовное дело в отношении двух предполагаемых участников организации - Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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