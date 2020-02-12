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"Единая Россия" предлагает отменить пошлину за ввоз дорогих незарегистрированных лекарств

Окончательное решение по этому вопросу принимает евразийская экономическая комиссия

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Заместитель секретаря генсовета "Единой России" Ольга Баталина заявила, что партия планирует направить в правительство РФ предложение по отмене таможенной пошлины за ввоз дорогостоящих незарегистрированных лекарственных препаратов. Об этом в среду сообщили в пресс-службе партии.

"Единая Россия" предлагает отменить таможенную пошлину за ввоз дорогостоящих незарегистрированных лекарственных препаратов. Соответствующие предложения планируется направить председателю правительства Михаилу Мишустину", - отметила Баталина в ходе общественного обсуждения на тему обеспечения тяжелобольных детей незарегистрированными лекарственными препаратами.

Она отметила, что в настоящее время родители или благотворительные фонды за ввоз в Россию незарегистрированного лекарства платят таможенную пошлину с суммы, превышающей 200 евро. "Лекарства стоят существенно дороже, их цена может составлять несколько тысяч евро. И со всей суммы превышения родители тяжелобольных детей вынуждены заплатить пошлину в размере 15% от суммы. Это ненормальная ситуация, ее необходимо исправить", - подчеркнула Баталина.

Она отметила, что окончательное решение по этому вопросу принимает евразийская экономическая комиссия. "До этого целый ряд решений нужно принять органами исполнительной власти РФ. Представители Минздрава и Минпромторга в ходе обсуждения выразили готовность запустить процесс отмены пошлины", - сообщила Баталина.

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон, который устанавливает порядок определения взаимозаменяемости лекарств и разрешает ввоз в РФ незарегистрированных медикаментов, содержащих наркотические или психотропные вещества. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить соответствующие документы о порядке ввоза в страну таких препаратов.

Теги
Россия
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