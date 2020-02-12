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Китайская вирусная пневмония

Аптеки китайского Хайкоу начали регистрацию лиц, покупающих жаропонижающие препараты

Аптеки обязали отказать в продаже этих лекарств, если покупатель не желает предоставлять свои персональные данные

ХАЙКОУ /Китай/, 12 февраля. /ТАСС/. Аптеки в китайском городе Хайкоу (южная провинция Хайнань) прекратили свободную продажу жаропонижающих препаратов и лекарств от кашля. Как пишет местный информационный ресурс "Наньхайван", теперь каждый житель обязан регистрироваться и предъявлять удостоверение личности при приобретении таких препаратов.

Согласно совместному постановлению городского комитета по вопросам гигиены и здравоохранения и местного управления по регулированию рынка, аптеки теперь обязаны отказать в продаже этих лекарств, если покупатель не желает предоставлять свои персональные данные.

Администрации районов, уличные и жилищные комитеты несут ответственность в пределах своей юрисдикции за отслеживание состояния здоровья тех, кто приобретает жаропонижающие и лекарства от кашля. При возникновении подозрений на инфицирование этих лиц коронавирусом, указывается в положении, необходимо доложить об этом контролирующим ведомствам и принять превентивные меры. Аналогичные правила введены во многих других городах Китая.

Вспышка заболевания, вызываемого вирусом COVID-19, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. Власти Китая уже подтвердили более 44,6 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, более 1,1 тыс. инфицированных умерли, выздоровели более 4,7 тыс. человек.

Теги
КитайХайнаньКитайская вирусная пневмония
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