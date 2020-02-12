{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Госдума упростила порядок въезда через автомобильные и речные пункты пропуска в ДФО

Разработчики законопроекта считают, что данные изменения позволят создать дополнительные благоприятные условия для привлечения иностранных туристов в регионы Дальнего Востока

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем - окончательном - чтении законопроект о распространении упрощенного порядка въезда иностранных граждан в Россию по электронным визам на автомобильные, речные и смешанные пункты пропуска, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО).

Согласно инициативе, перечень указанных пунктов пропуска будет определяться кабмином. При этом расширение упрощенного порядка въезда по электронным визам на железнодорожные и морские пункты пропуска документом не предусматривается. Проект закона был внесен правительством, в пояснительных материалах отмечено, что в железнодорожных пунктах пропуска техническая возможность проверки электронных виз отсутствует, а морские порты, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа, иностранными гражданами не востребованы.

Разработчики считают, что данные изменения позволят создать дополнительные благоприятные условия для привлечения иностранных туристов в регионы Дальнего Востока, это будет способствовать созданию и дальнейшему развитию в них необходимой туристической и иной социальной инфраструктуры, повышению инвестиционной привлекательности и доходов бюджетов.

В соответствии с действующим законодательством электронные визы выдаются иностранцам, прибывающим через пункты пропуска, расположенные на территориях свободного порта Владивосток и особой экономической зоны в Калининградской области, а также через определенные кабмином РФ воздушные пункты пропуска в ДФО. С 1 октября прошлого года по упрощенной процедуре иностранные граждане также могут посещать Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
МИД РФ предупредил об угрозе беспорядков во время конференции по безопасности в Мюнхене
Конференция пройдет с 14 по 16 февраля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС