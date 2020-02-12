Госдума упростила порядок въезда через автомобильные и речные пункты пропуска в ДФО

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем - окончательном - чтении законопроект о распространении упрощенного порядка въезда иностранных граждан в Россию по электронным визам на автомобильные, речные и смешанные пункты пропуска, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО).

Согласно инициативе, перечень указанных пунктов пропуска будет определяться кабмином. При этом расширение упрощенного порядка въезда по электронным визам на железнодорожные и морские пункты пропуска документом не предусматривается. Проект закона был внесен правительством, в пояснительных материалах отмечено, что в железнодорожных пунктах пропуска техническая возможность проверки электронных виз отсутствует, а морские порты, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа, иностранными гражданами не востребованы.

Разработчики считают, что данные изменения позволят создать дополнительные благоприятные условия для привлечения иностранных туристов в регионы Дальнего Востока, это будет способствовать созданию и дальнейшему развитию в них необходимой туристической и иной социальной инфраструктуры, повышению инвестиционной привлекательности и доходов бюджетов.

В соответствии с действующим законодательством электронные визы выдаются иностранцам, прибывающим через пункты пропуска, расположенные на территориях свободного порта Владивосток и особой экономической зоны в Калининградской области, а также через определенные кабмином РФ воздушные пункты пропуска в ДФО. С 1 октября прошлого года по упрощенной процедуре иностранные граждане также могут посещать Санкт-Петербург и Ленинградскую область.