{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

LA Times: Disneyland в США повысил стоимость входного билета до $209

Администрация парка подняла цены в преддверии открытия новой тематической зоны, посвященной героям комиксов Marvel

НЬЮ-ЙОРК, 12 февраля. /ТАСС/. Администрация парка развлечений Disneyland в Анахайме (штат Калифорния) повысила стоимость входного билета до $209. Об этом сообщила газета Los Angeles Times.

Такая стоимость билета будет действовать в те дни, когда наблюдается наиболее интенсивный поток посетителей. Например, в субботу и воскресенье. Ранее входной билет данной категории стоил $199. Стоимость посещения парка в будние дни увеличилась со $154 до $159. Газета отметила, что администрация парка подняла цены на входные билеты в преддверии открытия новой тематической зоны, посвященной героям комиксов Marvel.

Стоимость пропуска MaxPass, позволяющего гостям бронировать время посещения определенных аттракционов, чтобы не стоять в очередях, также возросла - с $15 до $20. В то же время стоимость парковки осталась прежней - $25 за весь день.

Ранее цены на билеты в калифорнийский Disneyland поднимались в 2019 году перед открытием тематического парка, созданного по мотивам "Звездных войн". Как подчеркнули в Los Angeles Times, "предыдущий рост цен не привел к тому, что посетители стали проводить меньше времени в очередях".

Первый Disneyland был открыт 17 июля 1955 года в Анахайме. Он занимает относительно небольшую для аналогичных тематических парков площадь - около 35 га, однако является одним из самых популярных в мире. Ежедневно его посещают в среднем около 44 тыс. человек. Как отмечает телекомпания CNBC, период рождественских и новогодних праздников традиционно является для парка самым загруженным в году.

Теги
США
Реклама на ТАСС
МИД РФ предупредил об угрозе беспорядков во время конференции по безопасности в Мюнхене
Конференция пройдет с 14 по 16 февраля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС