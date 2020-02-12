LA Times: Disneyland в США повысил стоимость входного билета до $209

НЬЮ-ЙОРК, 12 февраля. /ТАСС/. Администрация парка развлечений Disneyland в Анахайме (штат Калифорния) повысила стоимость входного билета до $209. Об этом сообщила газета Los Angeles Times.

Такая стоимость билета будет действовать в те дни, когда наблюдается наиболее интенсивный поток посетителей. Например, в субботу и воскресенье. Ранее входной билет данной категории стоил $199. Стоимость посещения парка в будние дни увеличилась со $154 до $159. Газета отметила, что администрация парка подняла цены на входные билеты в преддверии открытия новой тематической зоны, посвященной героям комиксов Marvel.

Стоимость пропуска MaxPass, позволяющего гостям бронировать время посещения определенных аттракционов, чтобы не стоять в очередях, также возросла - с $15 до $20. В то же время стоимость парковки осталась прежней - $25 за весь день.

Ранее цены на билеты в калифорнийский Disneyland поднимались в 2019 году перед открытием тематического парка, созданного по мотивам "Звездных войн". Как подчеркнули в Los Angeles Times, "предыдущий рост цен не привел к тому, что посетители стали проводить меньше времени в очередях".

Первый Disneyland был открыт 17 июля 1955 года в Анахайме. Он занимает относительно небольшую для аналогичных тематических парков площадь - около 35 га, однако является одним из самых популярных в мире. Ежедневно его посещают в среднем около 44 тыс. человек. Как отмечает телекомпания CNBC, период рождественских и новогодних праздников традиционно является для парка самым загруженным в году.