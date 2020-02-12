В нескольких регионах России оказались побиты 100-летние температурные рекорды

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Температурные рекорды были установлены в Вологде, Чите и Якутске в течение последних двух дней, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Невероятное тепло. Позавчера в Вологде температура составила 3,2 градуса [тепла], это температурный максимум за более 100 лет. Невероятный рекорд в Чите - впервые за всю историю метеонаблюдений вчера, 11 февраля, температура была положительной. До сих пор рекорд самой высокой температуры там в этот день был минус 1 градус, а вчера сразу плюс 1,5 градуса. Оттепелей в Забайкалье [в этот период] вообще-то не бывает", - сообщил он.

По его словам, накануне также наблюдалась "невероятная жара" в Якутске. Там был установлен рекорд в 14,7 градуса мороза, прошлый температурный рекорд держался 99 лет. Тогда рекордное значение составило 17 градусов мороза, отметил Вильфанд.

"Это замечательная характеристика нынешней зимы. На всей территории тепло. И рекорды, кстати, еще будут", - сообщил он.