Синоптики прогнозируют, что погода на Юге России нормализуется 14 февраля после снегопада

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют улучшение погоды в регионах Южного федерального округа в пятницу, где в Ростовской области из-за снегопада ограничивали движение автобусов, а в Крыму упавшее из-за сильного ветра дерево стало причиной гибели мужчины, сообщила ТАСС в среду ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

"Во второй половине недели атмосферный фронт продолжит медленно смещаться на восток. Еще в четверг на Нижнем Дону сохранится неустойчивая погода, с обильными дождями и мокрым снегом. Ухудшение погоды ждет жителей Северного Кавказа, в первую очередь, это Кабардино-Балкария, Черноморское побережье Кавказа, район Сочи (Красная поляна), где осадки могут быть достаточно обильными. Но ветер будет постепенно стихать и уже не будет достигать штормовых отметок. Уже в пятницу пойдет улучшение погоды - произойдет прекращение осадков и стихнет ветер", - сказала она.

Метель и сильный ветер

Из-за метели и плохой видимости в Ростовской области в среду вводили ограничения движения на участке трассы М-4 "Дон", к полудню ограничения сняли. В Ростове-на-Дону с утра идет снег, на дорогах образовалась снежная каша, движение автомобилей сильнее всего затруднено в центре города, в том числе на улице Большой Садовой, проспектах Ворошиловский, Буденновский, Соколова. В настоящее время в Ростовской области температура воздуха около четырех градусов ниже нуля, ветер до 7 м/с.

В соседнем Краснодарском крае действуют два штормовых предупреждения, связанных с лавиноопасностью и усилением южного, а также юго-западного ветра. Как рассказал журналистам начальник центра управления кризисными ситуациями ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Павел Иванов, синоптики прогнозируют в крае чрезвычайные ситуации, связанные с сильным ветром в 21 муниципальном образовании, в основном это черноморское побережье и центральные районы.

В Крыму республиканское МЧС также объявило штормовое предупреждение в связи с ожидаемыми 12 февраля ливнями, выпадением мокрого снега, гололедицей, усилением ветра. Упавшее из-за сильного ветра дерево стало причиной гибели мужчины в Керчи. Кроме того, порывом ветра во вторник снесло часть крыши со здания в Феодосии. Обломки кровли упали на жилой дом и проезжую часть, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

В ожидании климатической нормы

По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос", вместе с облаками, осадками атмосферный фронтальный раздел несет собой достаточно теплые воздушные массы. Поэтому после похолодания, которое обрушилось на юг страны в конце прошлой недели, температура воздуха постепенно возвращается в рамки климатической нормы.

"В пятницу практически везде погода успокоится, выглянет солнце и существенно потеплеет. Температура практически везде уйдет в "плюс", за исключением, пожалуй, Нижней Волги. Там столбики термометра будут держаться вблизи нулевой отметки", - добавила Волосюк.