Партия одного из создателей World of Tanks проведет учредительный съезд 5 марта в Москве

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Учредительный съезд Партии прямой демократии, о создании которой в январе сообщил один из создателей онлайн-игры World of Tanks Вячеслав Макаров, состоится 5 марта в Москве. Об этом в среду сообщила пресс-служба партии.

"Первый съезд Партии прямой демократии пройдет 5 марта в Москве. В его работе примут участие представители более 50 регионов России. Партийный съезд будет объединен с конференцией AnalogBytes Conference 2020, посвященной внедрению IT-решений в политику", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в рамках конференции будут организованы круглые столы и дискуссионные площадки, на которых планируется обсудить перспективы электронного голосования, а также способы защиты от манипуляций, накруток, фейков и вбросов во время выборов. Кроме того, в ходе учредительного съезда состоится презентация так называемого электронного партбилета, обеспечивающего возможность участия членов партии в ее внутренних политических процессах.

"Наша инициатива получила широкую поддержку во всех федеральных округах страны - от Калининграда до Владивостока. Основная наша аудитория - IT-специалисты и представители технологических компаний, им близок технократический подход, принципы прямой демократии и понимание того, что существующую политическую систему необходимо модернизировать. Именно такие люди являются движущей силой партии", - сказал Макаров, чьи слова приводятся в релизе.

В пресс-службе напомнили, что Макаров объявил о создании Партии прямой демократии 10 января 2020 года. Позже он сообщил, что ради партийной работы покинет компанию Wargaming, разработчика World of Tanks. По словам Макарова, одной из задач партии является внедрение в политическую систему нового формата принятия решений - общее голосование всех членов партии на защищенной онлайн-платформе.

Согласно данным на сайте Минюста РФ, Партия прямой демократии уведомила ведомство о регистрации организационного комитета по созданию партии 16 января 2020 года, в тот же день он был зарегистрирован.