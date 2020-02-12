СК проводит проверку в Самаре из-за жалоб на пластического хирурга

САМАРА, 12 февраля. /ТАСС/. Следователи в Самаре начали проверку после вышедшего на телеканале РЕН ТВ сюжета, героини которого пожаловались на изуродовавшего их пластического хирурга. Об этом в среду ТАСС сообщили в следственном управлении СК РФ по Самарской области.

"Проводится проверка по факту сообщения в СМИ о том, что в Самаре пластическим хирургом была оказана некачественная медицинская помощь нескольким женщинам", - сказала собеседница агентства.

По данным СМИ, операции по изменению размера груди, формы ушей и век недовольным клиенткам проводил один специалист. Пациентки после посещения клиники жаловались на осложнения, однако пластический хирург уволилась из клиники и отказалась возвращать деньги или проводить повторные операции.

В Следственном комитете не исключают, что пострадавших от действий хирурга могло быть больше.