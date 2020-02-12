{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК проводит проверку в Самаре из-за жалоб на пластического хирурга

Пострадавшие женщины заявили, что после пластических операций у них возникли осложнения

САМАРА, 12 февраля. /ТАСС/. Следователи в Самаре начали проверку после вышедшего на телеканале РЕН ТВ сюжета, героини которого пожаловались на изуродовавшего их пластического хирурга. Об этом в среду ТАСС сообщили в следственном управлении СК РФ по Самарской области.

"Проводится проверка по факту сообщения в СМИ о том, что в Самаре пластическим хирургом была оказана некачественная медицинская помощь нескольким женщинам", - сказала собеседница агентства.

По данным СМИ, операции по изменению размера груди, формы ушей и век недовольным клиенткам проводил один специалист. Пациентки после посещения клиники жаловались на осложнения, однако пластический хирург уволилась из клиники и отказалась возвращать деньги или проводить повторные операции.

В Следственном комитете не исключают, что пострадавших от действий хирурга могло быть больше.

Теги
РоссияСамарская область
Реклама на ТАСС
МИД РФ предупредил об угрозе беспорядков во время конференции по безопасности в Мюнхене
Конференция пройдет с 14 по 16 февраля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС