Инклюзивный форум в Северной Осетии соберет 270 молодых людей со всей России

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 февраля. /ТАСС/. Молодежный инклюзивный образовательный форум "Без границ 2020" пройдет в четвертый раз в Северной Осетии с 1 по 7 июня. Его участниками станут 270 юношей и девушек со всей России, сообщили ТАСС в среду в североосетинском благотворительном фонде "Быть добру", который выступил инициатором мероприятия.

"С 1 по 7 июня на базе реабилитационного центра "Тамиск" в поселке Тамиск Алагирского района Северной Осетии пройдет четвертый молодежный инклюзивный образовательный форум "Без границ 2020". Участниками проекта станут 270 юношей и девушек со всей России, в том числе и с особенностями здоровья", - сказал собеседник агентства.

В течение семи дней на базе реабилитационного центра "Тамиск" специалисты проведут образовательные, профориентационные и мотивационные тренинги, участники форума встретятся с известными параспортсменами, деятелями культуры и общественными деятелями. На форуме молодым людям расскажут о профессиях и вакансиях, в которых ребята с ограниченными возможностями здоровья могут себя реализовать.

В 2018 году форум был организован на средства президентского гранта в размере более 1,3 млн рублей.