{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Инклюзивный форум в Северной Осетии соберет 270 молодых людей со всей России

Он пройдет в поселке Тамиск Алагирского района республики с 1 по 7 июня

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 февраля. /ТАСС/. Молодежный инклюзивный образовательный форум "Без границ 2020" пройдет в четвертый раз в Северной Осетии с 1 по 7 июня. Его участниками станут 270 юношей и девушек со всей России, сообщили ТАСС в среду в североосетинском благотворительном фонде "Быть добру", который выступил инициатором мероприятия.

"С 1 по 7 июня на базе реабилитационного центра "Тамиск" в поселке Тамиск Алагирского района Северной Осетии пройдет четвертый молодежный инклюзивный образовательный форум "Без границ 2020". Участниками проекта станут 270 юношей и девушек со всей России, в том числе и с особенностями здоровья", - сказал собеседник агентства.

В течение семи дней на базе реабилитационного центра "Тамиск" специалисты проведут образовательные, профориентационные и мотивационные тренинги, участники форума встретятся с известными параспортсменами, деятелями культуры и общественными деятелями. На форуме молодым людям расскажут о профессиях и вакансиях, в которых ребята с ограниченными возможностями здоровья могут себя реализовать.

В 2018 году форум был организован на средства президентского гранта в размере более 1,3 млн рублей.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
Реклама на ТАСС
МИД РФ предупредил об угрозе беспорядков во время конференции по безопасности в Мюнхене
Конференция пройдет с 14 по 16 февраля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС