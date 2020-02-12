В школах Орска возобновят занятия после карантина из-за вспышки ОРВИ и гриппа

ОРЕНБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Школьники Орска с 13 февраля приступят к занятиям после двухнедельного перерыва, вызванного высоким уровнем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации города в среду.

"С 13 февраля решением санитарно-противоэпидемиологической комиссии возобновляется учебный процесс в школах, спортивных секциях и учреждениях дополнительного образования", - сказано в сообщении.

Занятия в школах и учреждениях дополнительного образования Орска прекратились с 31 января. Изначально карантин объявили до 9 февраля, но затем его продлили еще на несколько дней. По данным управления образования администрации Орска, на 12 февраля в городе зарегистрировано 2807 заболевших гриппом и ОРВИ школьников, это 7,4% от общего числа учащихся. 3 февраля их было 3422 или 10%.

По данным управления Роспотребнадзора по Оренбургской области, на сегодня карантин продолжает действовать во всех школах Оренбурга, Бузулука, Новотроицка, Ясненского, Кувандыкского, Гайского, Соль-Илецкого городских округов, Сакмарского, Новоорского, Оренбургского, Переволоцкого, Ташлинского районов. Также закрыты отдельные школы, детские сады и средние учебные заведения в восьми территориях области. Частично образовательный процесс приостановлен в семи группах детских садов и 55 классах 14 школ.

"В Оренбургской области на шестой календарной неделе (с 03.02.2020 по 09.02.2020) зарегистрировано 20 тыс. случаев заболеваний, превышение недельных эпидемических порогов отмечается во всех возрастных группах. Продолжает возрастать доля вирусов гриппа, при этом их структуру определяют вирусы гриппа А/H1N1/2009", - сказано в сообщении на сайте ведомства.

В новость внесены изменения (15:54 мск) - добавлены подробности в 3-м абзаце.