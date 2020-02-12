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МИД РФ предупредил об угрозе беспорядков во время конференции по безопасности в Мюнхене

Конференция пройдет с 14 по 16 февраля

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел РФ предупредило об угрозе массовых беспорядков во время проведения Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля. Соответствующее предупреждение распространил в субботу Департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ.

"14-16 февраля в Мюнхене пройдет ежегодная конференция по безопасности; в центре города предполагаются ограничения движения транспорта; повышенные меры безопасности; угроза массовых беспорядков", - говорится в сообщении, размещенном на странице департамента в Twitter.

Мюнхенская конференция была основана в 1962 году немецким публицистом Эвальдом фон Клейстом как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. С 1999 года в ней стали принимать участие политики и военные из государств Центральной и Восточной Европы, а также представители бизнеса. В рамках форума традиционно проходят многочисленные неформальные и личные встречи политиков, которые обсуждают новые инициативы в сфере политики безопасности. Россия участвует в форуме с конца 1990-х годов. На нынешней конференции организаторы ожидают как минимум 18 глав государств и правительств и около 70 министров иностранных дел и обороны.

Теги
Россия
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