Россотрудничество запустит сервис для поступления иностранцев в российские вузы

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Россотрудничество планирует в конце 2021 года запустить на портале "Госуслуги" сервис, значительно облегчающий поступление иностранных граждан в российские вузы. Об этом сообщил в среду начальник управления реализации проектов в сфере образования и науки агентства Михаил Попов.

"У Россотрудничества есть проект, который защищен и в Минфине, и в правительстве. Так называемое создание суперсервиса через "Госуслуги", который позволит безбарьерно подавать заявку и поступать иностранным студентам [в вузы] по упрощенной схеме. Сразу можно будет принимать экзамен, сразу проходить собеседование", - сказал он, выступая на парламентских слушаниях в Госдуме, посвященных увеличению числа обучающихся в российских вузах иностранцев за счет бюджета РФ.

Попов добавил, что эта система серьезно сократит и расходы, и потреченное время абитуриентов.

Как рассказал ТАСС после слушаний Попов, речь идет о сервисе "Образование для иностранцев в России". Он добавил, что Россотрудничество "на днях объявит тендер на первую разработку технического задания, а к концу 2021 года этот суперсервис заработает в полную силу".

На слушаниях Попов также сообщил, что иностранные граждане и соотечественники, живущие за рубежом, могут в настоящее время поступать по правительственной квоте в более чем 450 государственных вузов России. В рамках этих квот доступно поступление и в аспирантуру. Он добавил, что "на 3899 мест для стран бывшего СССР, в том числе 3500 мест для стран СНГ, в этом году было подано 33 тысячи заявок, что составляет 33% процента от всех заявок на обучение".

По словам Попова, Россотрудничество поддерживает увеличение квот, но в этом вопросе нужно учитывать возможности федерального бюджета.